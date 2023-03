Schaeffler Aktie News: Schaeffler macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 7,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 7,00 EUR. Bei 6,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 638.175 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,55 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,95 EUR.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.790,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.332,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 07.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,899 EUR fest.

