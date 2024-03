Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Nachmittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 6,36 EUR ab.

Das Papier von Schaeffler befand sich um 15:42 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 6,36 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 6,29 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 226.683 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,36 EUR an. Gewinne von 15,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Abschläge von 27,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,436 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,70 EUR aus.

Schaeffler veröffentlichte am 05.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 4.043,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4.242,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Schaeffler-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester

Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags

Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX mittags