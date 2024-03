Schaeffler Aktie News: Schaeffler verliert am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 6,36 EUR.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 6,36 EUR ab. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,36 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.160 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,72 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 27,04 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,436 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,70 EUR an.

Am 05.03.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4.043,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.242,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Am 13.05.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

