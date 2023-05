Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt Stellung am Montagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Schaeffler 6,54 EUR

Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,48 EUR. Bei 6,56 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 6,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,51 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 108.294 Aktien.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 12,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 45,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 7,43 EUR an.

Schaeffler gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 3.790,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.554,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Schaeffler am 09.05.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 06.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Schaeffler-Aktie.

