Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteuert sich am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 5,73 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 5,73 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 5,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 448.335 Stück.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 22,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Mit Abgaben von 22,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,96 EUR.

Schaeffler gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.152,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,03 EUR je Aktie.

