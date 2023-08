Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 5,64 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 5,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,59 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 630.588 Stück.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 23,64 Prozent niedriger. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,96 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 09.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.152,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.790,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,03 EUR je Aktie.

