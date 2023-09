Schaeffler Aktie News: Schaeffler wird am Nachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 5,29 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 5,29 EUR. Bei 5,24 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,34 EUR. Zuletzt wechselten 180.978 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,51 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 16,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 02.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.056,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.790,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

