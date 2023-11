Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,10 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 5,10 EUR. Bei 5,07 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 5,07 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 4.131 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 9,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,67 EUR.

Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.790,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.056,00 EUR ausgewiesen.

Die Schaeffler-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Schaeffler die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,938 EUR fest.

