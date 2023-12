Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Freitagmittag ins Plus

So entwickelt sich Schaeffler

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 5,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 5,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,21 EUR. Bei 5,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 174.405 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 10,68 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.242,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,955 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Rot

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX nachmittags leichter

Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell