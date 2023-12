Schaeffler Aktie News: Schaeffler verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Schaeffler im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zum Vortag unverändert notierte die Schaeffler-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 5,16 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:00 Uhr die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 5,16 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,16 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.116 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,99 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,67 EUR.

Schaeffler gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,955 EUR je Schaeffler-Aktie.

