Schaeffler Aktie News: Schaeffler reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Schaeffler konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 6,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.518 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 15,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,427 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,70 EUR an.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,959 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag in Rot

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Montagmittag schwächer