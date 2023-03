Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Vormittag an Boden

Das Papier von Schaeffler legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 7,01 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 7,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 11.090 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,08 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 57,77 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,95 EUR.

Schaeffler gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 3.790,00 EUR gegenüber 3.332,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 07.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,876 EUR im Jahr 2022 aus.

