Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt Stellung am Nachmittag

Die Aktie von Schaeffler zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Schaeffler-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,42 EUR.

Die Schaeffler-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,42 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,52 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 6,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 215.036 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,36 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,64 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,73 Prozent.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,448 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,77 EUR.

Am 05.03.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.043,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Schaeffler die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 1,00 EUR im Jahr 2024 aus.

