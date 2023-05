Schaeffler Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagmittag aus Schaeffler

Aktien in diesem Artikel Schaeffler 6,03 EUR

Um 11:46 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,1 Prozent auf 6,12 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 6,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 500.305 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. 17,07 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,43 EUR.

Am 08.11.2022 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.242,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.554,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 06.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

