Schaeffler Aktie News: Anleger greifen bei Schaeffler am Mittag zu

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 6,35 EUR.

Um 11:41 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 6,35 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 6,39 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,23 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 180.454 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 6,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Mit einem Kursverlust von 26,93 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,448 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,07 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,64 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Schaeffler dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,962 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

