Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 6,23 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,23 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 6,22 EUR. Bei 6,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.846 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 8,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Abschläge von 25,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,07 EUR an.

Am 07.05.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,962 EUR fest.

