Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Freitagmittag nordwärts

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 5,99 EUR. Bei 6,01 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18.538 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,81 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 7,39 EUR.

Am 09.05.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4.152,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.758,00 EUR umgesetzt worden waren.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 06.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

