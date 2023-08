Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Vormittag fester

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 5,68 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 5,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,63 EUR. Bisher wurden heute 2.513 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Abschläge von 21,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,96 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 09.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.152,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,55 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

