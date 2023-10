Schaeffler Aktie News: Schaeffler legt am Nachmittag zu

Schaeffler im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 5,56 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 5,56 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 1.908.246 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Am 12.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,94 EUR.

Schaeffler ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 4.056,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.790,00 EUR umgesetzt worden waren.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

