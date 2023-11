Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 5,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 5,05 EUR abwärts. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,04 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.731 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,28 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Abschläge von 8,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 02.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,930 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie im Plus: Schaeffler hat im Tagesgeschäft mehr verdient als von Experten erwartet

Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Handel in Frankfurt: SDAX zum Start fester