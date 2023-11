Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 5,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 5,06 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 275.753 Schaeffler-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 31,44 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 9,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,67 EUR.

Schaeffler ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,930 EUR je Aktie aus.

