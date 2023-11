Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteuert sich am Donnerstagvormittag

Schaeffler im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 5,14 EUR zu.

Das Papier von Schaeffler konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 5,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 5,14 EUR. Bei 5,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.649 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 30,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR im Vergleich zu 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Schaeffler dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,930 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

