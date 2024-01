Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 5,82 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,82 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,77 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 10.623 Stück.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 20,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.062,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Am 05.03.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,947 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

