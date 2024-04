Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 6,53 EUR.

Das Papier von Schaeffler konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 6,53 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 6,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,53 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 263.311 Schaeffler-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 7,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 28,89 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,448 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,77 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.043,00 EUR im Vergleich zu 3.790,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt letztendlich zurück

Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Gewinne

Börse Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag mit Kursplus