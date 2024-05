Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 6,38 EUR bewegte sich die Schaeffler-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 11:44 Uhr bei der Schaeffler-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,41 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 6,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,40 EUR. Bisher wurden heute 200.737 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 6,27 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 27,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,448 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,07 EUR.

Am 07.05.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,962 EUR je Schaeffler-Aktie.

