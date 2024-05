Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag höher

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,40 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 6,40 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,41 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 559.958 Schaeffler-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 5,94 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,448 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,07 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 07.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,962 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen

Vitesco-Aktie knickt ein: Vitesco erleidet zum Jahresauftakt Umsatzrückgang

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX sackt zum Start ab