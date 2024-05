Schaeffler Aktie News: Schaeffler büßt am Vormittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,37 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,37 EUR nach. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 6,36 EUR. Bei 6,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.662 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 27,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,07 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schaeffler dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,962 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

