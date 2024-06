Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 5,94 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 5,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.394 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 12,32 Prozent niedriger. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 28,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,435 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,32 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,988 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

