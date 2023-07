Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Nachmittag schwächer

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 5,40 EUR.

Das Papier von Schaeffler befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 5,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,39 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 85.327 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 36,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Abschläge von 17,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,81 EUR.

Am 09.05.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.152,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.758,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,48 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2023 aus.



