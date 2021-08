Schaeffler-Aktie aktuell: Schaeffler tendiert schwächer

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 7,47 EUR. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 7,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.986 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 8,44 EUR markierte der Titel am 19.04.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,99 EUR. Dieser Wert wurde am 29.10.2020 erreicht.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,98 EUR. Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,28 EUR je Aktie.

Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören Präzisionskomponenten und Systeme für Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet Schaeffler unter anderem Ventilspielausgleichselemente, Wälzlagerungen für Motorwellen, Kupplungen und Doppelkupplungssysteme, Radlager oder Servolenkungen. Für die Industrie ist der Konzern in den Sparten Mobilität, Erneuerbare Energien sowie als Systempartner bei der Entwicklung von Produktionsmaschinen oder Lagersystemen für die Luft- und Raumfahrt tätig. Abgerundet wird das Angebot durch umfassende Serviceleistungen und die Bereitstellung von Ersatzteilen.

