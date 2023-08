Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Schaeffler-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,61 EUR.

Mit einem Wert von 5,61 EUR bewegte sich die Schaeffler-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 5,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,58 EUR. Bei 5,63 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 218.309 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 20,79 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,96 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,55 Prozent auf 4.152,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

