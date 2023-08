Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit Aufschlag

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 5,62 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 5,62 EUR. Bei 5,63 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.918 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,32 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,00 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,96 EUR angegeben.

Schaeffler ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.152,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,03 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

