Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 5,56 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 5,56 EUR. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,49 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,68 EUR. Zuletzt wechselten 488.165 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Gewinne von 32,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 4,73 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 14,89 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,79 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.790,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.056,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,950 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

