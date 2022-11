Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Schaeffler-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 6,32 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,39 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 522.824 Schaeffler-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,29 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,72 Prozent. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,57 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 4.242,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 3.332,00 EUR umgesetzt.

Am 07.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,883 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

