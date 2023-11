Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagmittag mit Einbußen

Schaeffler im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 4,97 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,97 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,97 EUR aus. Bei 5,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 159.728 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Gewinne von 48,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.062,00 EUR – eine Minderung von 4,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.242,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,928 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

