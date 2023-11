Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt Stellung am Freitagvormittag

Schaeffler im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,03 EUR.

Bei der Schaeffler-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,03 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,03 EUR. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,00 EUR. Bei 5,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.245 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,87 Prozent. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,24 Prozent zurück. Hier wurden 4.062,00 EUR gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Am 05.03.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,930 EUR je Aktie aus.

