Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Schaeffler. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,79 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:45 Uhr bei der Schaeffler-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,79 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,83 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 97.685 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 27,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 24,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.242,00 EUR gelegen.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,947 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

