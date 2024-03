Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit Einbußen

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 6,29 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 6,29 EUR. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 6,26 EUR. Bei 6,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 17.039 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,36 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,01 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2022 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,436 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,70 EUR.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.043,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

