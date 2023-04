Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Schaeffler 7,25 EUR

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 7,26 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,35 EUR aus. Bei 7,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 364.000 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,69 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,36 EUR angegeben.

Am 08.11.2022 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.554,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.242,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Schaeffler am 09.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 07.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

