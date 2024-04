Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 6,51 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,56 EUR an. Bei 6,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.253 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,36 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2023. Gewinne von 13,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,448 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,77 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.043,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.790,00 EUR in den Büchern standen.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,00 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.



