Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 6,45 EUR.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,5 Prozent auf 6,45 EUR ab. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 6,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94.198 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,36 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 28,01 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,448 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,77 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 05.03.2024. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.043,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.790,00 EUR in den Büchern standen.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

