Schaeffler Aktie News: Schaeffler reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 6,55 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 6,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,53 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 4.810 Stück.

Bei einem Wert von 7,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 12,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 41,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,448 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,77 EUR.

Schaeffler gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.043,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.790,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 07.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 1,00 EUR im Jahr 2024 aus.

