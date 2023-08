Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagvormittag nahezu unverändert

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Schaeffler-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 5,60 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Schaeffler-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 5,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,60 EUR. Bei 5,58 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 5,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.939 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 31,79 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 26,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,96 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 09.05.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.152,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.790,00 EUR umgesetzt.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

