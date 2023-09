Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag höher

So entwickelt sich Schaeffler

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 5,34 EUR zu.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 20,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 20,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,96 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.056,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2023 aus.

