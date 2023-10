Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 5,52 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 5,52 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 76.669 Stück.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 25,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 4,73 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,79 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 02.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.056,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,02 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,950 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

