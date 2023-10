Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 5,51 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 5,51 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,51 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.210 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 16,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,79 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.056,00 EUR im Vergleich zu 3.790,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schaeffler-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,950 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

