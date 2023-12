Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 5,14 EUR abwärts.

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:48 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 5,14 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,11 EUR. Bei 5,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 116.150 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Mit Abgaben von 9,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,955 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

