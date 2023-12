Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 5,19 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,19 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,19 EUR nach. Bei 5,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.902 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 29,67 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 11,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 07.11.2023 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR im Vergleich zu 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,955 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

