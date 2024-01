Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 5,72 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 11:32 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 5,72 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,69 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 109.599 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 22,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 18,81 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.062,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,947 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

