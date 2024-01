Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagvormittag mit Kursplus

Blick auf Schaeffler-Kurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 5,74 EUR.

Um 09:03 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 13.736 Stück.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 22,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 23,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,24 Prozent zurück. Hier wurden 4.062,00 EUR gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,947 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich

Börse Frankfurt in Rot: SDAX sackt ab

Aufschläge in Frankfurt: SDAX fester